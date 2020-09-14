Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:21
Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд
Скриншот з YouTube

Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Джерело: президент Росії Володимир Путін на зустрічі Олександром Лукашенком, який виконує обов'язки президента Білорусі, 14 вересня в Сочі

Пряма мова: "Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний на $1,5 млрд, і ми це зробимо".

Деталі: За словами Путіна, зараз міністри фінансів обох країн "ведуть з цього приводу роботу на професійному рівні".

Він також додав, що Росія і Білорусь повинні продовжити взаємодію в оборонній сфері, зокрема в роботі оборонних підприємств, і у військовій сфері.

Путін також нагадав, що 14 вересня починаються "заплановані ще в минулому році військові навчання" в Білорусі. За словами президента РФ, вони триватимуть кілька днів і після їх завершення російські військові підрозділи повернутися на місця своєї постійної дислокації.

Що було раніше: 14 вересня проходить зустріч Путіна і Лукашенка в Сочі.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що всі домовленості, прийняті на цій зустрічі, не матимуть законної сили, і що їх перегляне нова влада. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і Організації договору про колективну безпеку.

 

Ірина Балачук, УП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: