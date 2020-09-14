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Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:21
Скриншот з YouTube

Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Джерело: президент Росії Володимир Путін на зустрічі Олександром Лукашенком, який виконує обов'язки президента Білорусі, 14 вересня в Сочі

Пряма мова: "Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний на $1,5 млрд, і ми це зробимо".

Деталі: За словами Путіна, зараз міністри фінансів обох країн "ведуть з цього приводу роботу на професійному рівні".

Він також додав, що Росія і Білорусь повинні продовжити взаємодію в оборонній сфері, зокрема в роботі оборонних підприємств, і у військовій сфері.

Путін також нагадав, що 14 вересня починаються "заплановані ще в минулому році військові навчання" в Білорусі. За словами президента РФ, вони триватимуть кілька днів і після їх завершення російські військові підрозділи повернутися на місця своєї постійної дислокації.

Що було раніше: 14 вересня проходить зустріч Путіна і Лукашенка в Сочі.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що всі домовленості, прийняті на цій зустрічі, не матимуть законної сили, і що їх перегляне нова влада. 

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і Організації договору про колективну безпеку.

 

Ірина Балачук, УП


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