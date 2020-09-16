Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны России приехал в Беларусь для обсуждения "сотрудничества"

Среда, 16 сентября 2020, 11:22
Министр обороны России приехал в Беларусь для обсуждения сотрудничества

Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в столицу Беларуси, Минск.

Источник: российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в Минобороны Беларуси

Прямая речь представителя ведомства: "Цель визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России".

Этому предшествовало: 14 сентября президент России Владимир Путин и и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи (РФ).

После этого Путин заявил, что их страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств. Лукашенко сказал, что поручил главе Минобороны Беларуси Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение Шойгу.

Справка: 14 сентября на территории Беларуси стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство". В Минобороны РФ заявили, что договоренность о проведении учений была достигнута еще в октябре прошлого года, а мероприятие носит контртеррористический характер.

Миротворческие силы ОДКБ проведут учения на полигоне "Лосвидо" в Беларуси 12-16 октября с участием подразделений из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Региональная российско-беларусская группировка войск функционирует с 1999 года.

У России и Беларуси есть единая региональная система противовоздушной обороны.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта: 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В Минобороны Беларуси сообщали, что соглашения о размещении данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: