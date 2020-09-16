Министр обороны России приехал в Беларусь для обсуждения "сотрудничества"

Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в столицу Беларуси, Минск.

Источник: российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в Минобороны Беларуси

Прямая речь представителя ведомства: "Цель визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России".

Этому предшествовало: 14 сентября президент России Владимир Путин и и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи (РФ).

После этого Путин заявил, что их страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств. Лукашенко сказал, что поручил главе Минобороны Беларуси Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение Шойгу.

Справка: 14 сентября на территории Беларуси стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство". В Минобороны РФ заявили, что договоренность о проведении учений была достигнута еще в октябре прошлого года, а мероприятие носит контртеррористический характер.

Миротворческие силы ОДКБ проведут учения на полигоне "Лосвидо" в Беларуси 12-16 октября с участием подразделений из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Региональная российско-беларусская группировка войск функционирует с 1999 года.

У России и Беларуси есть единая региональная система противовоздушной обороны.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта: 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В Минобороны Беларуси сообщали, что соглашения о размещении данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года.