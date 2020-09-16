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У Києві за добу від коронавірусу померли 8 людей

Середа, 16 вересня 2020, 12:07
У Києві за добу від коронавірусу померли 8 людей
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 356 нових випадків захворювання на коронавірус, 8 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 16 вересня

Пряма мова: "Ситуація з розповсюдження вірусу залишається складною: за минулу добу виявили 356 хворих, 8 людей померли". 

Деталі: Серед нових хворих 184 жінки віком від 18 до 76 років, 139 чоловіків віком від 18 до 83 років, 15 дівчаток від 2 до 15 років та 18 хлопчиків від 1 до 16 років. Захворіли і 8 медиків.

38 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Дніпровському (66) та Деснянському (45) районах.

Станом на 16 вересня у Києві уже 18 070 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 291 киянина. Подолали хворобу 5 519 мешканців (з них 134 за минулу добу).

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Передісторія: 

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірусжертви
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