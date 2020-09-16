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В Киеве за сутки от коронавируса умерли 8 человек

Среда, 16 сентября 2020, 12:07
В Киеве за сутки от коронавируса умерли 8 человек
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 356 новых случаев заболевания коронавирусом, 8 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 16 сентября

Прямая речь: "Ситуация относительно распространения вируса остается сложной: за минувшие сутки обнаружили 356 больных, 8 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет, 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели и 8 медиков.

38 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (74), Днепровском (66) и Деснянском (45) районах.

По состоянию на 16 сентября в Киеве уже 18 070 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 291 киевлянина. Преодолели болезнь 5519 жителей (из них 134 за минувшие сутки).

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Предыстория:

  • За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирусжертвы
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