"Євросолідарність" підтримає Кличка на виборах у Києві

Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з’їзді партії 16 вересня

Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко почав курс на децентралізацію.

Зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".

Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.

Читайте більше у матеріалі: Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших

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15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

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