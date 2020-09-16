"Євросолідарність" підтримає Кличка на виборах у Києві

Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з’їзді 16 вересня

Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшений бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проектів. Без децентрацізації це було б неможливо.

Тому зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".

Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.

Читайте більше у матеріалі: Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших

Нагадаємо: