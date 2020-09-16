Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Євросолідарність" підтримає Кличка на виборах у Києві

Середа, 16 вересня 2020, 13:21

Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з’їзді партії 16 вересня

Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко почав курс на децентралізацію. 

Зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".

Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.

Читайте більше у матеріалі: Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших

Нагадаємо:

  • 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Віталій КличковибориЄвропейська солідарністьПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради

інфографікаРейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується

МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Нефьодов іде в Київраду від "Голосу"

COVID в Україні: за добу – рекордні кількості і смертей, і одужань

оновлено"Слуги народу" висунули Степанова першим у списку в Одеську облраду

Усі новини...
Віталій Кличко
Вибори мера Києва: Притула вже другий у рейтингу після Кличка
Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших
У Києві за добу виявили 428 випадків Covid-19, п'ять людей померли
Останні новини
13:38
Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ
13:36
Валютна іпотека: Рада продовжила дію мораторію на стягнення боргів
13:27
В Києві на карантин закрили 4 школи – Кличко
13:23
фотоГеоргію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві
13:21
"Євросолідарність" підтримає Кличка на виборах у Києві
13:16
В Україні різко похолодає
13:02
Макрон на тлі напруги в Білорусі їде до країн Балтії
13:01
У Дніпрі почали будувати новий аеропорт
12:54
Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради
12:52
В армії ще одна смерть від COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!