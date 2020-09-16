Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Евросолидарнисть" поддержит Кличко на выборах в Киеве

Среда, 16 сентября 2020, 13:21
Евросолидарнисть поддержит Кличко на выборах в Киеве

"Европейская солидарнисть" поддержит на выборах городского главы Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.

Источник: председатель Киевской городской организации партии Владимир Прокопов на съезде 16 сентября

Прямая речь: "У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Именно в то время Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Благодаря этому существенно увеличен бюджет столицы, это открыло нам возможность для реализации большого количества проектов. Без децентрацизации это было бы невозможно.

Поэтому сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины".

Детали: 16 сентября состоялся съезд "Евросолидарности", где объявили первую 10-тку списка партии в Киевсовет. Возглавила список под №1 жена пятого президента Петра Порошенко - Марина.

Читайте больше в материале: Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Напомним: 

  • 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличковиборыЕвропейская солидарностьПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Виталий Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: