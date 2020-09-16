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Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА

Середа, 16 вересня 2020, 14:50

Кабінет міністрів погодив звільнення Андрія Прокопенка з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник Верховної Ради в Кабміні Василь Мокан у Telegram

Деталі: За його словами, уряд погодив відповідний указ президенту на своєму засіданні у середу. Звільнення відбувається "за угодою сторін".

Нагадаємо: Раніше голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку.

Основною причиною він назвав те, що фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Прокопенко зазначив, що голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону, і без цього його робота не має сенсу.

Президент Володимир Зеленський призначив Прокопенка очільником Чернігівської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року.

На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьзвільненняКабінет міністрів


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