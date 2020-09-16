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Правительство согласовало увольнение председателя Черниговской ОГА

Среда, 16 сентября 2020, 14:50

Кабинет министров согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Источник: представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан в Telegram

Детали: По его словам, правительство согласовало соответствующий указ президента на своем заседании в среду. Увольнение происходит "по соглашению сторон".

Напомним: Ранее глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Основной причиной он назвал то, что фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Прокопенко отметил, что председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовать стратегию развития региона, и без этого его работа не имеет смысла.

Президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.

На 25 октября в Украине назначены местные выборы.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьувольнениеКабинет министров


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