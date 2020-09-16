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Кличко відреагував на підтримку від партії Порошенка: Ми не торгуємось

Середа, 16 вересня 2020, 17:32

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував рішення партії "Європейська солідарність" підтримати його на майбутніх виборах мера словами: "УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось".

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Друзі! Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян!  І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста.

"УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось!

Будь-яке об'єднання можливе лише  навколо інтересів киян. Ми працюємо з киянами і для киян!"

Нагадаємо: У середу на своєму з'їзді партія "Європейська солідарність" колишнього президента Петра Порошенка вирішила підтримати на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоПорошенкоЄвропейська солідарністьвибориКиїв


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