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Кличко отреагировал на поддержку от партии Порошенко: Мы не торгуемся

Среда, 16 сентября 2020, 17:32
Кличко отреагировал на поддержку от партии Порошенко: Мы не торгуемся

Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал решение партии "Европейская солидарность" поддержать его на предстоящих выборах мэра словами: "УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся".

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на пост мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я же опять четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян!  И всегда был ответственным только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города.

"УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся!

Любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!"

Напомним: В среду на своем съезде партия "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко решила поддержать на выборах мэра Киева нынешнего городского голову Виталия Кличко.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоПорошенкоЕвропейская солидарностьвиборыКиев
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