Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 12,5 тисяч
Четвер, 17 вересня 2020, 00:24
16 вересня у Чернівецькій області підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Лабораторія області дослідила найбільше число зразків з часу пандемії – 940.
Таким чином на Буковині зареєстрували 12640 випадків коронавірусу. Окрім того, у середу вилікувались 63 особи. Загалом одужали вже 7389 хворих.
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Нагадаємо:
- За добу 15 вересня в Україні було підтверджено 2 958 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, померла рекордна кількість хворих – 76, а одужали 1 514 пацієнтів.
Українська правда