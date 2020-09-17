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Число випадків коронавірус на Буковині перевищило 12,5 тисяч

Четвер, 17 вересня 2020, 00:24

16 вересня у Чернівецькій області підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області дослідила найбільше число зразків з часу пандемії – 940. 

Таким чином на Буковині зареєстрували 12640 випадків коронавірусу. Окрім того, у середу вилікувались 63 особи. Загалом одужали вже 7389 хворих.

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Нагадаємо:

  • За добу 15 вересня в Україні було підтверджено 2 958 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, померла рекордна кількість хворих – 76, а одужали 1 514 пацієнтів. 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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