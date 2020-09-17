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Число случаев коронавирус на Буковине превысило 12,5 тысяч

Четверг, 17 сентября 2020, 00:24

16 сентября во Черновицкой области подтвердили 147 случаев заболевания коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области исследовала большое число образцов со времени пандемии – 940.

Таким образом на Буковине зарегистрировали 12640 случаев коронавируса. Кроме того, в среду вылечились 63 человека. В общем выздоровели уже 7389 больных.

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Напомним: 

  • За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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