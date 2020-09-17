16 сентября во Черновицкой области подтвердили 147 случаев заболевания коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области исследовала большое число образцов со времени пандемии – 940.

Таким образом на Буковине зарегистрировали 12640 случаев коронавируса. Кроме того, в среду вылечились 63 человека. В общем выздоровели уже 7389 больных.

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Напомним: