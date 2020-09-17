Число случаев коронавируса на Буковине превысило 12,5 тысяч
Четверг, 17 сентября 2020, 00:24
16 сентября во Черновицкой области подтвердили 147 случаев заболевания коронавирус.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория области исследовала большое число образцов со времени пандемии – 940.
Таким образом на Буковине зарегистрировали 12640 случаев коронавируса. Кроме того, в среду вылечились 63 человека. В общем выздоровели уже 7389 больных.
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Напомним:
- За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.
Украинская правда