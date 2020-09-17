У світі вже більше 30 млн випадків коронавірусу

За минулу добу у світі коронавірус виявили у більше 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано 30 мільйонів випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційними лідерами за темпами поширення хвороби за добу є Індія (97 тисяч випадків), США (38 тисяч) та Бразилія (37 тисяч). Більше 11 тисяч нових хворих виявили у Аргентині та Іспанії.

За цей час від ускладнень захворювання померли 6150 осіб.

Загалом найбільше випадків коронавірусу з початку пандемії зафіксували у США, Індії, Бразилії, Росії, Перу та Колумбії. Вилікувались вже 21,7 мільйонів хворих, померли – 944 тисячі осіб. Активними залишаються 7,3 мільйони випадків коронавірусу.

Україна серед інших країн наразі знаходиться на 25 місці за числом зареєстрованих випадків COVID-19.

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