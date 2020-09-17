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У світі вже більше 30 млн випадків коронавірусу

Четвер, 17 вересня 2020, 04:41
У світі вже більше 30 млн випадків коронавірусу

За минулу добу у світі коронавірус виявили у більше 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано 30 мільйонів випадків захворювання. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційними лідерами за темпами поширення хвороби за добу є Індія (97 тисяч випадків), США (38 тисяч) та Бразилія (37 тисяч). Більше 11 тисяч нових хворих виявили у Аргентині та Іспанії.

За цей час від ускладнень захворювання померли 6150 осіб.

Загалом найбільше випадків коронавірусу з початку пандемії зафіксували у США, Індії, Бразилії, Росії, Перу та Колумбії. Вилікувались вже 21,7 мільйонів хворих, померли – 944 тисячі осіб. Активними залишаються 7,3 мільйони випадків коронавірусу. 

Україна серед інших країн наразі знаходиться на 25 місці за числом зареєстрованих випадків COVID-19. 

 

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Нагадаємо:

  • За добу 15 вересня в Україні було підтверджено 2 958 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, померла рекордна кількість хворих – 76, а одужали 1 514 пацієнтів. 

Українська правда
Теми: коронавірус
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