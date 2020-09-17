В мире уже более 30 млн случаев коронавируса

За минувшие сутки в мире коронавирус обнаружили более 305 тысяч человек. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 30 миллионов случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционными лидерами по темпам распространения болезни за сутки являются Индия (97 тысяч случаев), США (38 тысяч) и Бразилия (37 тысяч). Более 11 тысяч новых больных обнаружили в Аргентине и Испании.

За это время от осложнений заболевания умерли 6150 человек.

В общем больше всего случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Вылечились уже 21,7 миллионов больных, умерло – 944 тысячи человек. Активными остаются 7,3 миллиона случаев коронавируса.

Украина среди других стран на данный момент находится на 25 месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

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