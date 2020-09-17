В мире уже более 30 млн случаев коронавируса
За минувшие сутки в мире коронавирус обнаружили более 305 тысяч человек. Таким образом, за время пандемии зарегистрировано 30 миллионов случаев заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Традиционными лидерами по темпам распространения болезни за сутки являются Индия (97 тысяч случаев), США (38 тысяч) и Бразилия (37 тысяч). Более 11 тысяч новых больных обнаружили в Аргентине и Испании.
За это время от осложнений заболевания умерли 6150 человек.
В общем больше всего случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Вылечились уже 21,7 миллионов больных, умерло – 944 тысячи человек. Активными остаются 7,3 миллиона случаев коронавируса.
Украина среди других стран на данный момент находится на 25 месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Напомним:
- За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.