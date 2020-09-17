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Формування Росії здійснили два постріли в бік позицій ООС

Четвер, 17 вересня 2020, 07:38
Формування Росії здійснили два постріли в бік позицій ООС

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню.

Так, постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою".

Деталі: Від початку поточної доби вогневих провокацій з боку збройних формувань Росії не зафіксовано.

Теми: ООСРосіявійна
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