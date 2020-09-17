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Формирования России произвели два выстрела в сторону позиций ООС

Четверг, 17 сентября 2020, 07:38

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня.

Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечено вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

К сожалению, в районе Новотошковское погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой".

Детали: С начала текущих суток огневых провокаций со стороны вооруженных формирований России не зафиксировано.

Темы: ООСРосcиявойна


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