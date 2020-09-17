Понад 3,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу, Харківщина – антилідер

За добу 16 вересня в Україні зафіксували рекордні 3 584 нових випадки захворювання на COVID-19, померли 60 хворих із коронавірусом, одужали 1 589 осіб, у лікарні потрапили 534 людини.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова голови МОЗ: "У нас продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Взагалі, що стосується тенденцій у світі, це зростання відбувається, в тому числі, по всіх європейських країнах. Світ уже перетнув позначку у 30 мільйонів хворих, які загалом захворіли на COVID-19.

В Україні за минулу добу захворіли 3584 особи – і це черговий антирекорд, який встановлено в Україні. З них 301 дитина (теж антирекорд – УП), а також 147 медичних працівників. Було госпіталізовано 534 людини – це дуже багато".

Деталі: У Харківській області за минулу добу – 483 підтверджених випадки захворювання (Харків – 411), 5 хворих померли.

У Тернопільській області – 390 нових випадків (Тернопіль – 113), 1 летальний.

У Києві – 379 нових випадків, 5 летальних. Крім того, у Київській області зафіксовано 135 нових випадків і 4 летальних.

В Одеській області – 325 нових випадків (Одеса – 105), 1 летальний.

У Львівській області – 234 нових випадки, 10 летальних.

В Івано-Франківській області – 179 нових випадків, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 147 нових випадків, 4 летальних.

У Дніпропетровській області – 114 нових випадків, 2 летальних.

У Житомирській області – 113 нових випадків, 1 летальний.

У Чернігівській області – 112 нових випадків, 4 летальних.

На Закарпатті – 103 нових випадки, 2 летальних.

За попередню добу було зроблено 53 748 тестувань, із них 28 729 методом ПЛР і 24 019 методом ІФА.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 166 244 людей, які захворіли на COVID-19, із них 3 400 осіб померли, а 73 913 осіб одужали. На даний час хворіють через коронавірус 88 931 жителів країни.

Від УП: Досі максимальне число добових випадків було за добу 10 вересня – 3 144, а максимальна летальних випадків було зафіксовано за добу 15 вересня – 76.

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