Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Четверг, 17 сентября 2020, 08:59

За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали рекордные 3 584 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, в больницы попали 534 человека.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Прямая речь главы МОЗ Максима Степанова: "У нас продолжает расти количество больных COVID-19. Вообще, что касается тенденций в мире, этот рост происходит, в том числе, по всем европейским странам. Мир уже пересек отметку в 30 миллионов больных, которые в целом заболели COVID-19.

В Украине за минувшие сутки заболели 3584 человека – и это очередной антирекорд, установленный в Украине. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека – это  очень много".

Детали: В Харьковской области за минувшие сутки – 483 подтвержденных случая заболевания, 5 больных умерли.

В Тернопольской области – 390 новых случаев, 1 летальный.

В Киеве – 379 новых случаев, 5 летальных.

 

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ

Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

Все новости...
коронавирус
В мире уже более 30 млн случаев коронавируса
Трамп говорит, что США с октября вакцинировать граждан от COVID-19
Число случаев коронавируса на Буковине превысило 12,5 тысяч
Последние новости
09:20
Украина может получить очередной транш МВФ в декабре – Гетманцев
08:59
Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер
08:53
Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко – источники
08:40
Лукашенко отобрал дипломатические ранги у трех послов Беларуси
08:26
ЕС приветствовал вывод турецкого судна сейсмической разведки из спорных вод у Греции
08:00
Главные новости среды и ночи: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ
07:38
Формирования России произвели два выстрела в сторону позиций ООС
07:27
Sony сообщила цену и дату старта продаж PlayStation 5
05:51
РФ специально изменит Налоговый кодекс, чтобы выдать кредит Беларуси
04:41
В мире уже более 30 млн случаев коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!