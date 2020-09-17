Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер
За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали рекордные 3 584 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, в больницы попали 534 человека.
Источник: данные СНБО и МОЗ
Прямая речь главы МОЗ Максима Степанова: "У нас продолжает расти количество больных COVID-19. Вообще, что касается тенденций в мире, этот рост происходит, в том числе, по всем европейским странам. Мир уже пересек отметку в 30 миллионов больных, которые в целом заболели COVID-19.
В Украине за минувшие сутки заболели 3584 человека – и это очередной антирекорд, установленный в Украине. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека – это очень много".
Детали: В Харьковской области за минувшие сутки – 483 подтвержденных случая заболевания, 5 больных умерли.
В Тернопольской области – 390 новых случаев, 1 летальный.
В Киеве – 379 новых случаев, 5 летальных.
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