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Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Четверг, 17 сентября 2020, 08:59
Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали рекордные 3 584 новых случая заболевания COVID-19, умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, в больницы попали 534 человека.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь главы МОЗ: "У нас продолжает расти количество больных COVID-19. Вообще, что касается тенденций в мире, этот рост происходит, в том числе, по всем европейским странам. Мир уже пересек отметку в 30 миллионов больных, которые в целом заболели COVID-19.

В Украине за минувшие сутки заболели 3584 человека – и это очередной антирекорд, установленный в Украине. Из них 301 ребенок (тоже антирекорд – УП), а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека – это  очень много".

Детали: В Харьковской области за минувшие сутки – 483 подтвержденных случая заболевания (Харьков – 411), 5 больных умерли.

В Тернопольской области – 390 новых случаев (Тернополь – 113), 1 летальный.

В Киеве – 379 новых случаев, 5 летальных. Кроме того, в Киевской области зафиксировано 135 новых случаев и 4 летальных.

В Одесской области – 325 новых случаев (Одесса – 105), 1 летальный.

Во Львовской области – 234 новых случая, 10 летальных.

В Ивано-Франковской области – 179 новых случаев, 4 летальных.

В Черновицкой области – 147 новых случаев, 4 летальных.

В Днепропетровской области – 114 новых случаев, 2 летальных.

В Житомирской области – 113 новых случаев, 1 летальный.

В Черниговской области – 112 новых случаев, 4 летальных.

На Закарпатье – 103 новых случая, 2 летальных.

 

За минувшие сутки было сделано 53 748 тестирований, из них 28 729 методом ПЦР и 24 019 методом ИФА.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 166 244 человек, заболевших COVID-19, из них 3 400 человек умерли, а 73 913 человек выздоровели. В настоящее время болеют из-за коронавируса 88 931 жителей страны.

От УП: До сих пор максимальное число суточных случаев было за сутки 10 сентября – 3144, а максимальная летальных случаев было зафиксировано за сутки 15 сентября – 76.

Подробнее о ситуации с COVID в Украине и мире смотрите нашу инфографику.

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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