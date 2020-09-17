У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина

За добу 16 вересня у столиці зареєстрували 379 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 серед дітей, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них – 41 дитина. 5 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих 208 жінок віком від 18 до 76 років, 130 чоловіків віком від 18 до 83 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 7 медиків.



31 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (72), Дніпровському (59) та у Деснянському (55) районах.

Станом на 17 вересня у столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 296 киян. 5601 мешканець подолав хворобу (з них 82 за минулу добу).

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