Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина

Четвер, 17 вересня 2020, 11:17
У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина
Фото КМДА

За добу 16 вересня у столиці зареєстрували 379 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 серед дітей, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них – 41 дитина. 5 хворих померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих 208 жінок віком від 18 до 76 років, 130 чоловіків віком від 18 до 83 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 7 медиків.
 
31 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (72), Дніпровському (59) та у Деснянському (55) районах.

Станом на 17 вересня у столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 296 киян. 5601 мешканець подолав хворобу (з них 82 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 16 вересня в Україні зафіксували рекордні 3 584 нових випадки захворювання на COVID-19, померли 60 хворих із коронавірусом, одужали 1 589 осіб, у лікарні потрапили 534 людини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: