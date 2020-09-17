Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина

Четвер, 17 вересня 2020, 11:17
Фото КМДА

За добу 16 вересня у столиці зареєстрували 379 випадків захворювання на коронавірус, з них 41 серед дітей, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них – 41 дитина. 5 хворих померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих 208 жінок віком від 18 до 76 років, 130 чоловіків віком від 18 до 83 років, 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 7 медиків.
 
31 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (72), Дніпровському (59) та у Деснянському (55) районах.

Станом на 17 вересня у столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 296 киян. 5601 мешканець подолав хворобу (з них 82 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 16 вересня в Україні зафіксували рекордні 3 584 нових випадки захворювання на COVID-19, померли 60 хворих із коронавірусом, одужали 1 589 осіб, у лікарні потрапили 534 людини.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Венедіктова підписала клопотання про арешт Юрченка

Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш

Понад 3,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу, Харківщина – антилідер

Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Новини 16 вересня: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ

КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними

Усі новини...
Київ
Кличко відреагував на підтримку від партії Порошенка: Ми не торгуємось
Киян просять більше не купатись: рятувальники вже не працюють
Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14 мільйонів
Останні новини
12:07
Рада визначилася зі списком нардепів, які обиратимуть очільника САП
12:01
За січень-серпень прибуток "Укргазбанку" збільшився до 680 мільйонів
11:55
Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом
11:40
фотоДесантне судно Yuma ВМС США увійшло у Чорне море
11:38
Курс валют на 17 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:29
Новий протест у Білорусі: незалежні ЗМІ виходять без фотографій
11:20
Відрахованим у Білорусі студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні
11:18
РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі
11:17
У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина
11:01
У Європарламенті заявили про ризики для України через проблемний відбір очільника САП
Усі новини...