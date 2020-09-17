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В Киеве за сутки СOVID-19 заболел 41 ребенок

Четверг, 17 сентября 2020, 11:17
Фото КГГА

За сутки 16 сентября в столице зарегистрировали 379 случаев заболевания коронавирусом, из них 41 среди детей, 5 больных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них – 41 ребенок. 5 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет, 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 7 медиков.

31 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (72), Днепровском (59) и в Деснянском (55) районах.

По состоянию на 17 сентября в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 296 киевлян. 5601 житель преодолел болезнь (из них 82 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

  • За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали рекордные 3 584 новых случая заболевания COVID-19, умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, в больницы попали 534 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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