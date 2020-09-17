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Відрахованим у Білорусі студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні

Четвер, 17 вересня 2020, 11:20
tsepkalo.by

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" обіцяє студентам, яких відрахували з білоруських вузів за участь у протестах проти Олександра Лукашенка, допомогти зі вступом в українські університети.

Джерело: опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало, який виїхав в Україну, у Telegram

Пряма мова: "Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських ВНЗ, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до Українських університетів.

Якщо у Вас є питання або Вам необхідна допомога зі вступом, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою: helpbelarus.by@gmail.com".

Цьому передувало: 12 серпня Валерій Цепкало з України заявив про формування "Фронту національного порятунку Білорусі" і про створення в Києві фонду "Білорусь майбутнього".

Теми: Білорусьосвіта


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