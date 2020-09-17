Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відрахованим у Білорусі студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні

Четвер, 17 вересня 2020, 11:20
Відрахованим у Білорусі студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні
tsepkalo.by

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" обіцяє студентам, яких відрахували з білоруських вузів за участь у протестах проти Олександра Лукашенка, допомогти зі вступом в українські університети.

Джерело: опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало, який виїхав в Україну, у Telegram

Пряма мова: "Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських ВНЗ, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до Українських університетів.

Якщо у Вас є питання або Вам необхідна допомога зі вступом, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою: helpbelarus.by@gmail.com".

Цьому передувало: 12 серпня Валерій Цепкало з України заявив про формування "Фронту національного порятунку Білорусі" і про створення в Києві фонду "Білорусь майбутнього".

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: