Цепкало з України заявив, що створює Фронт порятунку Білорусі

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка після того, як Світлана Тихановська покинула Білорусь.

Джерело: повідомлення і відеозвернення Цепкала в Telegram

Пряма мова: "Я оголошую про формування Фронту національного порятунку Республіки Білорусь.

Цілі фронту:

Мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенко А. Г ; Боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь; Захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади".

Деталі: У відеозверненні Цепкало сказав, що був змушений покинути Білорусь, об'їхав Росію, Україну, Польщу, зараз знову перебуває в Україні, далі планує їхати в Литву і Латвію.

Цепкало розповів, що спілкувався з білоруськими діаспорами в трьох країнах – РФ, Україні та Польщі – і багато хто висловлював зацікавленість у створенні фронту чи комітету національного порятунку Білорусі, а також готовність допомагати йому для демократизації Білорусі.

За словами Цепкала, Фронт повинен підхопити естафету, яку почали незареєстровані на вибори президента Білорусі кандидати і продовжили три жінки, що стали в опозицію до Олександра Лукашенка.

Він сказав, що Комітет порятунку повинен вимагати звільнення всіх політичних в'язнів, амністії економічних ув'язнених, проведення чесних і прозорих виборів.

Передісторія:

Читайте також: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні