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Цепкало з України заявив, що створює Фронт порятунку Білорусі

Середа, 12 серпня 2020, 13:54

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка після того, як Світлана Тихановська покинула Білорусь.

Джерело: повідомлення і відеозвернення Цепкала в Telegram

Пряма мова: "Я оголошую про формування Фронту національного порятунку Республіки Білорусь.

Цілі фронту:

  1. Мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенко А. Г ;
  2. Боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь;
  3. Захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади".

Деталі: У відеозверненні Цепкало сказав, що був змушений покинути Білорусь, об'їхав Росію, Україну, Польщу, зараз знову перебуває в Україні, далі планує їхати в Литву і Латвію.

Цепкало розповів, що спілкувався з білоруськими діаспорами в трьох країнах – РФ, Україні та Польщі – і багато хто висловлював зацікавленість у створенні фронту чи комітету національного порятунку Білорусі, а також готовність допомагати йому для демократизації Білорусі.

За словами Цепкала, Фронт повинен підхопити естафету, яку почали незареєстровані на вибори президента Білорусі кандидати і продовжили три жінки, що стали в опозицію до Олександра Лукашенка.

Він сказав, що Комітет порятунку повинен вимагати звільнення всіх політичних в'язнів, амністії економічних ув'язнених, проведення чесних і прозорих виборів.

Передісторія:

  • Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Валерія Цепкала кандидатом у президенти.
  • 24 липня стало відомо, що він виїхав із Білорусі в РФ і вивіз із собою дітей. Пізніше з'явилася інформація, що Валерій Цепкало перемістився до Києва. У день виборів президента Білорусі, 9 серпня, стало відомо, що його дружина Вероніка Цепкало виїхала з Мінська до Москви (РФ).
  • 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента. ЦВК оголосивши, що переміг Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів проти 10,09% у його головної опонентки Світлани Тихановської.
  • Білоруська опозиція не визнала перемогу Лукашенка, Тихановська оскаржила результат виборів, однак потім виїхала з Білорусі до Литви – і більше не бере участі в акціях. Під тиском силовиків Тихановська закликала людей не виходити більше на площі з протестами.

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Теми: БілорусьопозиціяЛукашенко


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