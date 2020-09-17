Отчисленным в Беларуси студентам обещают помощь с поступлением в Украине  

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обещает студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах против Александра Лукашенко, помочь с поступлением в украинские университеты.

Источник: оппозиционный беларусский политик Валерий Цепкало, выехавший в Украину, в Telegram

Прямая речь: "Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили с белорусских ВУЗов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в Украинские университеты.

Если у Вас есть вопросы или Вам необходима помощь с поступлением, пожалуйста свяжитесь с нами по электронному адресу: helpbelarus.by@gmail.com".

Этому предшествовало: 12 августа Валерий Цепкало из Украины заявил о формировании "Фронта национального спасения Беларуси" и о создании в Киеве фонда "Беларусь будущего".