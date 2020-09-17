Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: заседание Верховной Рады 17 сентября

Детали: Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский озвучил перечень кандидатов, которых выбрали в состав комиссии:

Елену Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);

(заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук); Андрея Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");

(управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ"); Алексея Дрозда (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);

(начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент); Екатерину Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);

(заместитель председателя Союза юристов Украины); Вячеслава Навроцкого (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);

(профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук); Богдана Романюка (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)

(профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент) Евгения Соболя (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

Таке не можна прощати. Потрібно зробити відомим КОЖНОГО, хто натиснув кнопку ЗА і поставив під загрозу безвіз та співпрацю з ЄС. Ви знаєте що робити далі: https://t.co/X6rcuUiIWY https://t.co/Paw2GCXhlv — ЦПК (@zer0corruption_) September 17, 2020

Дополняется...

Напомним: