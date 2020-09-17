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Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Четверг, 17 сентября 2020, 12:07
Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: заседание Верховной Рады 17 сентября

Детали: Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский озвучил перечень кандидатов, которых выбрали в состав комиссии:

  • Елену Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);
  • Андрея Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");
  • Алексея Дрозда (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);
  • Екатерину Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);
  • Вячеслава Навроцкого (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);
  • Богдана Романюка (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)
  • Евгения Соболя (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила в Раде, что в состав комиссии выбрали людей, которые защищают коррупционеров, которые сами не могут объяснить происхождение своего имущества. Устинова призвала не голосовать на состав комиссии.

В Европарламенте заявили, что обеспокоены из-за голосования "Рады по поводу неопытных кандидатов, которым не хватает добродетели для участия в комиссии по отбору главы САП".

Также Европарламент заявил об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС из-за проблемной процедуры отбора руководителя САП.

Справка: Парламент избирает 7 из 11 членов комиссии. В ноябре истекает 5-летний срок, на который назначали предыдущий состав руководства САП. Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе. Срок его полномочий должен был закончиться в ноябре 2020 года.

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Напомним:

  • Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
  • В Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет. Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Антикоррупционная прокуратураВерховная Рада
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