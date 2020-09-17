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Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Четверг, 17 сентября 2020, 12:07

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: заседание Верховной Рады 17 сентября

Детали: Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский озвучил перечень кандидатов, которых выбрали в состав комиссии:

  • Елену Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);
  • Андрея Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");
  • Алексея Дрозда (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);
  • Екатерину Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);
  • Вячеслава Навроцкого (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);
  • Богдана Романюка (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)
  • Евгения Соболя (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

Дополняется...

Напомним:

  • Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Антикоррупционная прокуратураВерховная Рада


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