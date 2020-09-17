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Україна показала в ОБСЄ, як бойовики укріплюють позиції на Донбасі попри домовленості

Четвер, 17 вересня 2020, 14:19
Україна показала в ОБСЄ, як бойовики укріплюють позиції на Донбасі попри домовленості

Окупанти на Донбасі за період з 27 липня по 6 вересня здійснили 70 порушень "тиші", 16 разів використовували заборонені для польоту БПЛА, також зафіксовано 17 випадків дообладнання та укріплення ними позицій.

Джерело: заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 16 вересня у Відні, повідомляє "Укрінформ".

Пряма мова: "За період з 27 липня по 6 вересня збройні формування Російської Федерації 70 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи гранатомети та легке озброєння, у тому числі крупнокаліберні кулемети. Зафіксовано 16 випадків використання БПЛА та 17 випадків дообладнання та укріплення позицій російських сил на Донбасі".

 

Деталі: Під час засідання українська сторона продемонструвала делегаціям 57 країн-учасниць ОБСЄ окремі докази діяльності російсько-окупаційних військ на Донбасі щодо укріплення позицій.

Зокрема, така діяльність була виявлено у районі н.п. Водяне Волноваського району Донецької області. Протягом дії додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають у т.ч. заборону на інженерні роботи на існуючих позиціях, в цьому місці було зафіксовано 8 випадків обладнання нової траншеї довжиною у 80 метрів.

3 серпня у районі Авдіївки було зафіксовано початок робіт, які тривають і досі, зі спорудження дерево-земляної оборонної точки (ДЗОТ) на позиціях 1-го армійського корпусу (АК) російських окупаційних військ. Також 5 серпня в цьому районі збройні формування РФ проводили інженерні роботи з укріплення вогневої позиції.

Разом з цим, 3 серпня окупанти розпочали обладнання нових траншей довжиною до 30 м, прилеглих до будівлі на західній околиці н.п. Широка Балка, де знаходиться вогнева точка та спостережний пункт одного з підрозділів 1-го АК.

 

Як поінформувала українська сторона, 2 та 9 серпня поблизу окупованого Донецька також було виявлено інженерні роботи з укріплення вогневої позиції.

Крім того, 6 серпня на позиціях російських окупаційних військ поблизу н.п. Новотошківське було зафіксовано роботи з обладнання нової вогневої позиції, а також риття нової траншеї довжиною близько 170 метрів.

Роботи зі спорудження нової позиції та траншеї фіксувалися і в районі н.п. Молодіжне, що на Луганщині.

Також фіксувалося, як 8 серпня окупанти рили траншеї на околиці н.п. Пікузи, 13 та 14 серпня інженерні роботи з обладнання нової траншеї довжиною до 200 м проводилися у районі н.п. Золоте-5, а 23 серпня збройними формуваннями РФ велися роботи з обладнання спостережного посту в районі н.п. Мар’їнка.

Передісторія:

  • 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.
  • Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаМінські угодиОБСЄ
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