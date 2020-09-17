Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина показала в ОБСЕ, как боевики укрепляют позиции на Донбассе несмотря на договоренности

Четверг, 17 сентября 2020, 14:19

Оккупанты на Донбассе за период с 27 июля по 6 сентября совершили 70 нарушений "тишины", 16 раз использовали запрещенные для полета БПЛА, также зафиксировано 17 случаев дооборудования и укрепления ими позиций.

Источник: заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене, сообщает "Укринформ".

Прямая речь: "За период с 27 июля по 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 70 раз нарушали режим прекращения огня, используя гранатометы и легкое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Зафиксировано 16 случаев использования БПЛА и 17 случаев дооборудования и укрепления позиций российских сил на Донбассе".

 

Детали: Во время заседания украинская сторона продемонстрировала делегациям 57 стран-участниц ОБСЕ отдельные доказательства деятельности российско-оккупационных войск на Донбассе по укреплению позиций.

В частности, такая деятельность была обнаружена в районе н.п. Водяное Волновахского района Донецкой области. В течение действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают в т.ч. запрет на инженерные работы на существующих позициях, в этом месте было зафиксировано 8 случаев оборудования новой траншеи длиной в 80 метров.

3 августа в районе Авдеевки было зафиксировано начало работ, которые продолжаются до сих пор, по сооружению дерево-земляной оборонной точки (ДЗОТ) на позициях 1-го армейского корпуса (АК) российских оккупационных войск. Также 5 августа в этом районе вооруженные формирования РФ проводили инженерные работы по укреплению огневой позиции.

Вместе с этим, 3 августа оккупанты начали оборудовать новые траншеи длиной до 30 м, прилегающие к зданию на западной окраине н.п. Широкая Балка, где находится огневая точка и наблюдательный пункт одного из подразделений 1-го АК.

 

Как сообщила украинская сторона, 2 и 9 августа вблизи оккупированного Донецка также были обнаружены инженерные работы по укреплению огневой позиции.

Кроме того, 6 августа на позициях российских оккупационных войск вблизи н.п. Новотошковское были зафиксированы работы по оборудованию новой огневой позиции, а также рытье новой траншеи длиной около 170 метров.

Работы по сооружению новой позиции и траншеи фиксировались и в районе н.п. Молодежное на Луганщине.

Также фиксировалось, как 8 августа оккупанты рыли траншеи на окраине н.п. Пикузы, 13 и 14 августа инженерные работы по оборудованию новой траншеи длиной до 200 м проводились в районе н.п. Золотое-5, а 23 августа вооруженными формированиями РФ велись работы по оборудованию наблюдательного поста в районе н.п. Марьинка.

Предыстория:

  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о "дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", которые предусматривают, в частности, полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.
  • Договоренность включает запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон, также не разрешается изменять позиционное размещение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.

Темы: ДонбассвойнаМинские соглашенияОБСЕ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси

Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании

Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Венедиктова подписала ходатайство об аресте Юрченко

Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Все новости...
Донбасс
РФ обвиняет Украину в выходе из договоренностей о перемирии на Донбассе
Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России
Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ
Последние новости
14:50
Рада перенаправит "Укравтодору" 2,2 миллиарда гривен субсидий
14:50
В Кремле заявили, что до Нового года о "нормандской встрече" говорить рано
14:48
"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО
14:43
Тихановская зарегистрировалась в Instagram как "Президент Света"
14:33
Фонд госимущества выставил на аукцоин второй завод "Укрспирта"
14:29
Языковой омбудсмен против отмены обязательного ВНО по украинской литературе
14:19
Украина показала в ОБСЕ, как боевики укрепляют позиции на Донбассе несмотря на договоренности
14:18
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:12
Верховная Рада собирается вернуть семьям новорожденных "пакет малыша"
14:10
Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!