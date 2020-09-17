Украина показала в ОБСЕ, как боевики укрепляют позиции на Донбассе несмотря на договоренности

Оккупанты на Донбассе за период с 27 июля по 6 сентября совершили 70 нарушений "тишины", 16 раз использовали запрещенные для полета БПЛА, также зафиксировано 17 случаев дооборудования и укрепления ими позиций.

Источник: заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене, сообщает "Укринформ".

Прямая речь: "За период с 27 июля по 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 70 раз нарушали режим прекращения огня, используя гранатометы и легкое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Зафиксировано 16 случаев использования БПЛА и 17 случаев дооборудования и укрепления позиций российских сил на Донбассе".

Детали: Во время заседания украинская сторона продемонстрировала делегациям 57 стран-участниц ОБСЕ отдельные доказательства деятельности российско-оккупационных войск на Донбассе по укреплению позиций.

В частности, такая деятельность была обнаружена в районе н.п. Водяное Волновахского района Донецкой области. В течение действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают в т.ч. запрет на инженерные работы на существующих позициях, в этом месте было зафиксировано 8 случаев оборудования новой траншеи длиной в 80 метров.

3 августа в районе Авдеевки было зафиксировано начало работ, которые продолжаются до сих пор, по сооружению дерево-земляной оборонной точки (ДЗОТ) на позициях 1-го армейского корпуса (АК) российских оккупационных войск. Также 5 августа в этом районе вооруженные формирования РФ проводили инженерные работы по укреплению огневой позиции.

Вместе с этим, 3 августа оккупанты начали оборудовать новые траншеи длиной до 30 м, прилегающие к зданию на западной окраине н.п. Широкая Балка, где находится огневая точка и наблюдательный пункт одного из подразделений 1-го АК.

Как сообщила украинская сторона, 2 и 9 августа вблизи оккупированного Донецка также были обнаружены инженерные работы по укреплению огневой позиции.

Кроме того, 6 августа на позициях российских оккупационных войск вблизи н.п. Новотошковское были зафиксированы работы по оборудованию новой огневой позиции, а также рытье новой траншеи длиной около 170 метров.

Работы по сооружению новой позиции и траншеи фиксировались и в районе н.п. Молодежное на Луганщине.

Также фиксировалось, как 8 августа оккупанты рыли траншеи на окраине н.п. Пикузы, 13 и 14 августа инженерные работы по оборудованию новой траншеи длиной до 200 м проводились в районе н.п. Золотое-5, а 23 августа вооруженными формированиями РФ велись работы по оборудованию наблюдательного поста в районе н.п. Марьинка.

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