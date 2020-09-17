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Польща хоче, щоб ЄС створив фонд для Білорусі обсягом 1 млрд євро

Четвер, 17 вересня 2020, 15:59

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував, аби Євросоюз створив фонд для стабілізації економіки Білорусі обсягом 1 мільярд євро.

Про це Моравецький заявив на пресконференції у Вільнюсі у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Він зазначив, що фінансова допомога може стати частиною пакету підтримки Білорусі, який він запропонує на наступному саміті ЄС 24-25 вересня.

Моравецький заявив, що фонд, призначений для допомоги Білорусі, "повинен бути значним". 

"Це має бути щонайменше один мільярд євро", - сказав він після переговорів з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

"Він має дозволити білоруській економіці в ситуації, що склалася, стабілізуватися, і відповідати очікуванням інвесторів", - додав Моравецький.

За словами польського прем’єра, Міжнародний валютний фонд (МВФ) також може зробити вклад в фонд, призначений для підтримки білоруської валюти, стабілізації її економіки та надання країні можливості самостійно запозичувати кошти.

Кілька днів тому, після зустрічі Александра Лукашенка з Владіміром Путіним в Сочі було оголошено, що Білорусь отримає від Росії позику у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Протести проти Лукашенка, якого його супротивники звинувачують у фальсифікації президентських виборів, тривають в Білорусі з 9 серпня.

Теми: ПольщаБілорусь


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