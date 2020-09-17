Польша хочет, чтобы ЕС создал фонд для Беларуси объемом 1 млрд евро

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил, чтобы Евросоюз создал фонд для стабилизации экономики Беларуси объемом 1 млрд евро.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Он отметил, что финансовая помощь может стать частью пакета поддержки Беларуси, который он предложит на следующем саммите ЕС 24-25 сентября.

Моравецкий заявил, что фонд, предназначенный для помощи Беларуси, "должен быть значительным".

"Это должно быть не менее одного миллиарда евро", - сказал он после переговоров с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"Он должен позволить белорусской экономике в сложившейся ситуации стабилизироваться и соответствовать ожиданиям инвесторов", - добавил Моравецкий.

По словам польского премьера, Международный валютный фонд (МВФ) также может сделать вклад в фонд, предназначенный для поддержки белорусской валюты, стабилизации ее экономики и предоставления стране возможности самостоятельно заимствовать средства.

Несколько дней назад, после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи было объявлено, что Беларусь получит от России кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Протесты против Лукашенко, которого его противники обвиняют в фальсификации президентских выборов, продолжаются в Беларуси с 9 августа.