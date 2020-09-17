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Рада ухвалила в першому читанні закон, що спрощує притягнення до відповідальності бойовиків

Четвер, 17 вересня 2020, 17:45
Укрінформ

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до кримінального законодавства про імплементацію норм міжнародного права.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: За законопроєкт № 2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" проголосував 271 народний депутат.

Метою законопроєкту є забезпечення повноти імплементації положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а також виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.

Це - умисні вбивства, тортури, насильницькі зникнення або нелюдське поводження з цивільними і військовополоненими, незаконна депортація і колонізація, примусова мілітаризація, не вибіркові обстріли цивільного населення і об'єктів в умовах збройного конфлікту.

Кримінальний кодекс України на сьогодні не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

В умовах міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією, що триває вже понад 6 років, приведення положень законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність з вимогами міжнародного кримінального права є надзвичайно нагальною потребою.

Прийняття цього закону дозволить органам прокуратури і досудового розслідування здійснювати належну кримінальну правову кваліфікацію діянь, що мають місце на тимчасово окупованих територіях України, з наступним переслідуванням винних у вчиненні таких діянь.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавствовійна


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