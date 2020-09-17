Рада приняла в первом чтении закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в уголовное законодательство об имплементации норм международного права.

Источник: сайт парламента

Детали: За законопроект № 2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" проголосовал 271 народный депутат.

Целью законопроекта является обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права по уголовно-правовому преследованию за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

Это — умышленные убийства, пытки, насильственные исчезновения или нечеловеческое обращение с гражданскими и военнопленными, незаконная депортация и колонизация, принудительная милитаризация, неизбирательные обстрелы гражданского населения и объектов в условиях вооруженного конфликта.

Уголовный кодекс Украины на сегодня не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, который продолжается уже более 6 лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствии с требованиями международного уголовного права является чрезвычайно насущной необходимостью.

Принятие этого закона позволит органам прокуратуры и предварительного расследования осуществлять надлежащую уголовное правовую квалификацию действий, имеющих место на временно оккупированных территориях Украины, с последующим преследованием виновных в совершении таких деяний.