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Комісія з відбору голови САП: в ОПУ закликають "утриматися від емоцій" у критиці парламенту

Четвер, 17 вересня 2020, 19:31
Комісія з відбору голови САП: в ОПУ закликають утриматися від емоцій у критиці парламенту

В Офісі президента заявили, що ухвалення Радою постанови про визначення комісії, яка обиратиме керівника САП "взяли до відома, як узяли до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І зробила це цілком у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії.

Офіс президента взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту.

Змушені також нагадати, що першого керівника САП свого часу "спіймало" НАБУ, зафіксувавши в аудіоформаті таку його діяльність і висловлювання, що трактувалися як несумісні із займаною посадою. При цьому перший керівник САП пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору на адміністративну посаду, що віталося тоді всіма спостерігачами. Але, як виявилося згодом, навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості".

Деталі: В ОПУ закликали "утриматися від надмірних емоцій" усіх учасників суспільної дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від "спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах".

Що було раніше: Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії.

Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.

"Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" - голосували "проти". 

Нагадаємо: 

  • Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет. Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Читайте більше: Помічник нардепа-ексрегіонала, топміліціонер часів Януковича чи антикорупціонери: хто вибиратиме голову САП

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна РадакорупціяОфіс президента
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