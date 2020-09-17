Комиссия по отбору главы САП: в ОПУ призывают "воздержаться от эмоций" в критике парламента

В Офисе президента заявили, что принятие Радой постановления об определении комиссии, которая будет выбирать руководителя САП "приняли к сведению, как взяли к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".

Источник: пресс-служба ОПУ

Дословно: "Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И сделала это вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии.

Офис президента взял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента.

Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую ​​его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности".

Детали: В ОПУ призвали "воздержаться от чрезмерных эмоций" всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от "спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах".

Что было раньше: Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии.

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.

"Голос", "Евросолидарность", "Батькивщина" - голосовали "против".

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Напомним: