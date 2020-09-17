Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив, що посилює кордон з Україною, а із Заходом закриває

Четвер, 17 вересня 2020, 22:17
Лукашенко заявив, що посилює кордон з Україною, а із Заходом закриває

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську на провладному жіночому форумі заявив, що закриває кордони з Литвою і Польщею та "посилює" з Україною.

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ми змушені відвести війська з вулиць і закрити кордон із Заходом - перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон з нашою братською Україною. Я змушений разом із президентом Росії відбудувати загальний захист Союзної держави...

Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання.

Тому я сьогодні перед цією залою найкрасивіших, просунутих, патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!"

Що було раніше: 16 вересня Лукашенко заявляв, що США, Україна і Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнаЛитваПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: