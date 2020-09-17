Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську на провладному жіночому форумі заявив, що закриває кордони з Литвою і Польщею та "посилює" з Україною.

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ми змушені відвести війська з вулиць і закрити кордон із Заходом - перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон з нашою братською Україною. Я змушений разом із президентом Росії відбудувати загальний захист Союзної держави...

Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання.

Тому я сьогодні перед цією залою найкрасивіших, просунутих, патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!"

Що було раніше: 16 вересня Лукашенко заявляв, що США, Україна і Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"