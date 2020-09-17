Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко до народів України та Польщі: Не дайте розв’язатися війні

Четвер, 17 вересня 2020, 21:26

Виконуючий обов'язки Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську на провладному жіночому форумі звернувся із закликом до народів України, Литви і Польщі зупинити своїх божевільних політиків і не дати розв'язатися війні.

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання.

Тому я сьогодні перед цією залою найкрасивіших, просунутих, патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні! "

Що було раніше: 16 вересня Лукашенко заявляв, що США, Україна і Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнаЛитваПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа столичному Андріївському узвозі стався вибух, двоє людей у лікарні

Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави

Зеленський про нардепа Юрченка: Обов’язково сяде в тюрму

"Помічник" нардепа Юрченка вже вийшов із СІЗО

Європарламент схвалив резолюцію, якою визнає Координаційну раду опозиції Білорусі

Кернеса доставили в німецьку клініку у протиковідній капсулі. Він при тямі

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі  
Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"
У Берліні знову пригрозили Лукашенку санкціями, якщо насильство триватиме
Останні новини
21:26
Лукашенко до народів України та Польщі: Не дайте розв’язатися війні
21:13
Нідерланди третій день фіксують найбільше заражень за увесь час епідемії
20:50
Новини економіки: ЄС зупиняє "Північний потік-2", Генштабу купують ручки Parker
20:33
фотоНа Київщині палає військовий полігон
20:27
Курс гривні зміцнився вперше за три тижні - на копійку
20:19
 "ЄС" вимагає переглянути рішення Ради щодо формування конкурсної комісії САП
20:12
Зеленський обіцяє австрійські гірськолижні курорти в Карпатах
19:59
Рада схвалила закон про розвідку, необхідний для руху України до НАТО
19:40
Новий керівник "Укрзалізниці" планує знижувати тарифи на вантажні перевезення
19:31
Комісія з відбору голови САП: в ОПУ закликають "утриматися від емоцій" у критиці парламенту
Усі новини...