Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает

Четверг, 17 сентября 2020, 22:17

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в Минске на провластном женском форуме заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей, а также "усиливает" с Украиной.

Источник: "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Мы вынуждены отвести войска с улиц и закрыть границу с Западом - прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России отстроить общую защиту Союзного государства...

Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.

Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!"

Что было раньше: 16 сентября Лукашенко заявлял, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинаЛитваПольша


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: взятка для Юрченко, избрание главы САП

фотоВоенный полигон горит на Киевщине

фотоНа столичном Андреевском спуске произошел взрыв, два человека в больнице

Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога

Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко отобрал дипломатические ранги у трех послов Беларуси
Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
В Берлине снова пригрозили Лукашенко санкциями, если насилие не прекратится
Последние новости
22:17
обновлено, видеоЛукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает
21:45
Новости 17 сентября: взятка для Юрченко, избрание главы САП
21:13
Нидерланды третий день фиксируют рекорд заражений за все время эпидемии
20:50
Новости экономики: ЕС останавливает "Северный поток-2", Генштабу покупают ручки Parker
20:33
фотоВоенный полигон горит на Киевщине
20:27
Курс гривни укрепился впервые за три недели - на копейку
20:19
"ЕС" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП
20:12
Зеленский обещает австрийские горнолыжные курорты в Карпатах
19:59
Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО
19:40
В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!