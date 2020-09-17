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Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает

Четверг, 17 сентября 2020, 22:17
Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в Минске на провластном женском форуме заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей, а также "усиливает" с Украиной.

Источник: "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Мы вынуждены отвести войска с улиц и закрыть границу с Западом - прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России отстроить общую защиту Союзного государства...

Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.

Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!"

Что было раньше: 16 сентября Лукашенко заявлял, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинаЛитваПольша
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