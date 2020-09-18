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Формування Росії відкривали вогонь із підствольного гранатомета

П'ятниця, 18 вересня 2020, 07:49

Поблизу населеного пункту Водяне формування Росії відкривали вогонь із підствольного гранатомета.Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію вогонь у відповідь не відкривали.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Теми: ООС


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