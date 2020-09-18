Формирование России открывали огонь из подствольного гранатомета

Вблизи населенного пункта Водяное формирования России открывали огонь из подствольного гранатомета. Объединенные силы на сознательную провокацию огонь в ответ не открывали.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз был поднят мирные договоренности. Одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевка. Не прицельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали".

Детали: Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.