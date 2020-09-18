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У Києві майже 3 сотні хворих на коронавірус і 8 жертв за добу

П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:30
Фото КМДА

За добу 17 вересня у столиці зареєстрували 291 новий випадок захворювання на COVID-19, вісім людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус. Вісім людей померли".

 

Деталі: Серед нових хворих 151 жінка віком від 18 до 89 років, 119 чоловіків віком від 18 до 91 року, 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

57 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (61), Дніпровському (40) та Дарницькому (39) районах.

Загалом станом на 18 вересня у столиці вже 18 740 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 304 киян. Подолали хворобу 5 742 мешканці Києва (з них 141 за минулу добу).

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Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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