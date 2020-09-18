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В Киеве почти 3 сотни больных коронавирусом и 8 жертв за сутки

Пятница, 18 сентября 2020, 10:30
В Киеве почти 3 сотни больных коронавирусом и 8 жертв за сутки
Фото КГГА

За сутки 17 сентября в столице зарегистрировали 291 новый случай заболевания COVID-19, восемь человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного коронавирусом. Восемь человек умерли". 

 

Детали: Среди новых больных 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

57 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (61), Днепровском (40) и Дарницком (39) районах.

Всего по состоянию на 18 сентября в столице уже 18 740 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 304 киевлян. Преодолели болезнь 5742 жителя Киева (из них 141 за минувшие сутки).

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Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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