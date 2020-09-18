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Євросоюз вимагає у Росії скасувати вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:01

У Європейському Союзі відреагували на засудження до тривалих термінів фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" закликом до Росії скасувати рішення суду та негайно звільнити усіх незаконно затриманих українських громадян. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішніх справ і політики безпеки у п’ятницю - із текстом заяви ознайомилась "Європейська правда". 

"Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі, оскільки воно є незаконним відповідно до міжнародного права", - сказано у заяві. 

ЄС також не визнає передачу громадян України з Криму до судів в Росії, додав речник.

"ЄС закликає Росію скасувати ці рішення і без зволікання звільнити всіх незаконно затриманих українців", - йдеться в заяві.

Європейський Союз очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. 

"На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополем, як і раніше, має першорядне значення", - додається у заяві. 

16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вироки від 13 до 19 років в'язниці фігурантам другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". МЗС України висловило "рішучий протест".

Теми: ЄвропаЄСРосіяКрим


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