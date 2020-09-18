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Евросоюз требует от России отменить приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"

Пятница, 18 сентября 2020, 12:01

В Европейском Союзе отреагировали на осуждение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" призывом к России отменить решение суда и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности в пятницу - с текстом заявления ознакомилась "Европейская правда".

"Европейский Союз не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе, поскольку оно является незаконным в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

ЕС также не признает передачу граждан Украины из Крыма в суды в России, добавил представитель.

"ЕС призывает Россию отменить эти решения и без промедления освободить всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

Европейский Союз ожидает, что Россия прекратит давление на крымскотатарскую общину.

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение", - добавляется в заявлении.

16 сентября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону объявил приговоры от 13 до 19 лет тюрьмы фигурантам второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир". МИД Украины выразил "решительный протест".

Темы: ЕвропаЕСРосcияКрым
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