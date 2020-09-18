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Україна майже виконала один із пунктів Мінських угод – Зеленський

П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:50

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже повністю виконала один із пунктів Мінських домовленостей - забезпечення режиму тиші.

Джерело: Зеленський під час візиту на Тернопільщину

Пряма мова: "Сьогодні є у нас режим тиші. Так, неідеальний, він не ідеально виконується. Він виконується з деякими провокаціями, результатом яких є, на жаль, втрачання життя того чи іншого військового, який захищає наш суверенітет.

Скільки буде продовжуватися режим тиші, я сказати не можу. Ми робимо все, щоб він вийшов на постійний рівень.

Сказати, що ситуація стабілізувалась ми не можемо, поки йде війна. У нас є зменшення пострілів в рази, десятки разів і немає бойових втрат. Я би дуже хотів, щоби ситуація стабілізувалася в цьому напрямку. Це все одно досягнення, це все одно великий крок…

Питання Мінську, там багато кроків, багато пунктів. Мені здається, це найперший пункт – це той, якого ми сьогодні майже повністю досягли".

Нагадаємо: 

  • 17 вересня під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи учасники констатували дотримання режиму тиші на Донбасі, незважаючи на провокації, та обговорили підготовку до обміну утримуваними за формулою "всіх на всіх". 
  • 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.
  • Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийМінські угодиУкраїнаДонбас


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