У ТКГ констатували дотримання тиші і згадали про зміни у постанову про вибори

Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи учасники констатували дотримання режиму тиші на Донбасі, незважаючи на провокації, та обговорили підготовку до обміну утримуваними за формулою "всіх на всіх".

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Українська сторона вкотре наголосила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов".

Деталі: Перемовини тривали близько семи годин. Голова української делегації Леонід Кравчук наголосив, що вносити зміни до постанови про місцеві вибори може лише Верховна Рада. Проте у політичній групі ТКГ і надалі будуть обговорювати робочі пропозиції щодо питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України

Україна вкотре закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму припинення вогню. Під час відеоконференції також обговорили виконання домовленостей лідерів держав – учасниць Нормандського формату, які стосувались забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.

"Висловлено чітку позицію України щодо доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України, який повинен бути забезпечений найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

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