У ТКГ констатували дотримання тиші і згадали про зміни у постанову про вибори
Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи учасники констатували дотримання режиму тиші на Донбасі, незважаючи на провокації, та обговорили підготовку до обміну утримуваними за формулою "всіх на всіх".
Джерело: повідомлення Офісу президента
Дослівно: "Продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Українська сторона вкотре наголосила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов".
Деталі: Перемовини тривали близько семи годин. Голова української делегації Леонід Кравчук наголосив, що вносити зміни до постанови про місцеві вибори може лише Верховна Рада. Проте у політичній групі ТКГ і надалі будуть обговорювати робочі пропозиції щодо питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України
Україна вкотре закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму припинення вогню. Під час відеоконференції також обговорили виконання домовленостей лідерів держав – учасниць Нормандського формату, які стосувались забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.
"Висловлено чітку позицію України щодо доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України, який повинен бути забезпечений найближчим часом", – йдеться у повідомленні.
Передісторія:
- 11 вересня представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін заявив, що в Берліні на переговорах політрадник країн "нормандської четвірки" сторони погодили, що український парламент розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.
- Костін підтвердив слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який за підсумками зустрічі ТКГ заявив, що Верховна Рада розгляне постанову, "яка коригує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня".
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.
- За словами Єрмака, Українська сторона лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до вже прийнятої постанови про місцеві вибори.
- Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що однопартійці проведуть засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори.