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Украина почти выполнила один из пунктов Минских соглашений – Зеленский

Пятница, 18 сентября 2020, 17:50

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти полностью выполнила один из пунктов Минских договоренностей - обеспечение режима тишины.

Источник: Зеленский во время визита в Тернопольскую область

Прямая речь: "Сегодня у нас есть режим тишины. Да, неидеальный, он не идеально выполняется. Он выполняется с некоторыми провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет.

Сколько будет продолжаться режим тишины, я сказать не могу. Мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень.

Сказать, что ситуация стабилизировалась мы не можем, пока идет война. У нас есть уменьшение выстрелов в разы, десятки раз и нет боевых потерь. Я бы очень хотел, чтобы ситуация стабилизировалась в этом направлении. Это все равно достижения, это все равно большой шаг...

Вопрос Минска, там много шагов, много пунктов. Мне кажется, это самый первый пункт - это тот, которого мы сегодня почти полностью достигли".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийМинские соглашенияУкраинаДонбасс


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