Украина почти выполнила один из пунктов Минских соглашений – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти полностью выполнила один из пунктов Минских договоренностей - обеспечение режима тишины.
Источник: Зеленский во время визита в Тернопольскую область
Прямая речь: "Сегодня у нас есть режим тишины. Да, неидеальный, он не идеально выполняется. Он выполняется с некоторыми провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет.
Сколько будет продолжаться режим тишины, я сказать не могу. Мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень.
Сказать, что ситуация стабилизировалась мы не можем, пока идет война. У нас есть уменьшение выстрелов в разы, десятки раз и нет боевых потерь. Я бы очень хотел, чтобы ситуация стабилизировалась в этом направлении. Это все равно достижения, это все равно большой шаг...
Вопрос Минска, там много шагов, много пунктов. Мне кажется, это самый первый пункт - это тот, которого мы сегодня почти полностью достигли".
Напомним:
- 17 сентября во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы участники констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе, несмотря на провокации, и обсудили подготовку к обмену удерживаемыми по формуле "всех на всех".
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о "дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", которые предусматривают, в частности, полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.
- Договоренность включает запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон, также не разрешается изменять позиционное размещение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.