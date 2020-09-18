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Украина почти выполнила один из пунктов Минских соглашений – Зеленский

Пятница, 18 сентября 2020, 17:50
Украина почти выполнила один из пунктов Минских соглашений – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти полностью выполнила один из пунктов Минских договоренностей - обеспечение режима тишины.

Источник: Зеленский во время визита в Тернопольскую область

Прямая речь: "Сегодня у нас есть режим тишины. Да, неидеальный, он не идеально выполняется. Он выполняется с некоторыми провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет.

Сколько будет продолжаться режим тишины, я сказать не могу. Мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень.

Сказать, что ситуация стабилизировалась мы не можем, пока идет война. У нас есть уменьшение выстрелов в разы, десятки раз и нет боевых потерь. Я бы очень хотел, чтобы ситуация стабилизировалась в этом направлении. Это все равно достижения, это все равно большой шаг...

Вопрос Минска, там много шагов, много пунктов. Мне кажется, это самый первый пункт - это тот, которого мы сегодня почти полностью достигли".

Напомним: 

  • 17 сентября во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы участники констатировали соблюдение режима тишины на Донбассе, несмотря на провокации, и обсудили подготовку к обмену удерживаемыми по формуле "всех на всех".
  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о "дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", которые предусматривают, в частности, полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.
  • Договоренность включает запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон, также не разрешается изменять позиционное размещение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийМинские соглашенияУкраинаДонбасс
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