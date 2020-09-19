Трамп готовий помилувати Ассанжа, якщо той знайде причетних до атаки на Демократичну партію
Субота, 19 вересня 2020, 00:40
Президент США Дональд Трамп готовий помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо він розповість подробиці хакерської атаки на національний комітет Демократичної партії США в 2016 році.
Джерело: адвокат Ассанжа Дженніфер Робінсон, повідомляє Reuters
Деталі: За словами адвоката, пропозицію щодо помилування Ассанжа озвучили конгресмен-республіканець Дейн Рорабейкер і Чарльз Джонсон, які пов'язані з передвиборчим штабом Трампа.
Пряма мова: "Пропозиція, висунута конгресменом Рорабейкером, полягала в тому, що Ассанж встановлює джерело публікацій про вибори 2016 року в обмін на певну форму помилування".
Що передувало: У лютому ЗМІ повідомили, що Трамп обіцяв помилувати Ассанжа якщо він скаже, що Росія не ламала сервери США.
Нагадаємо:
- Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Від республіканців зайняти крісло в Білому дому буде намагатись чинний президент Дональд Трамп, від демократів – колишній віцепрезидент Джо Байден.
- Wikileaks перед президентськими виборами в США у 2016 році опублікував внутрішню переписку Національного комітету Демократичної партії США, сервери якого було зламано.
- У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори.
- Ассанж також отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.
- Він надіслав ЗМІ близько 100 тисяч секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосувалась розстрілу мирних мешканців.