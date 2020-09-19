Трамп готовий помилувати Ассанжа, якщо той знайде причетних до атаки на Демократичну партію

Президент США Дональд Трамп готовий помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо він розповість подробиці хакерської атаки на національний комітет Демократичної партії США в 2016 році.

Джерело: адвокат Ассанжа Дженніфер Робінсон, повідомляє Reuters

Деталі: За словами адвоката, пропозицію щодо помилування Ассанжа озвучили конгресмен-республіканець Дейн Рорабейкер і Чарльз Джонсон, які пов'язані з передвиборчим штабом Трампа.

Пряма мова: "Пропозиція, висунута конгресменом Рорабейкером, полягала в тому, що Ассанж встановлює джерело публікацій про вибори 2016 року в обмін на певну форму помилування".

Що передувало: У лютому ЗМІ повідомили, що Трамп обіцяв помилувати Ассанжа якщо він скаже, що Росія не ламала сервери США.

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