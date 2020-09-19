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Трамп готовий помилувати Ассанжа, якщо той знайде причетних до атаки на Демократичну партію

Субота, 19 вересня 2020, 00:40

Президент США Дональд Трамп готовий помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо він розповість подробиці хакерської атаки на національний комітет Демократичної партії США в 2016 році.

Джерело: адвокат Ассанжа Дженніфер Робінсон, повідомляє Reuters

Деталі: За словами адвоката, пропозицію щодо помилування Ассанжа озвучили конгресмен-республіканець Дейн Рорабейкер і Чарльз Джонсон, які пов'язані з передвиборчим штабом Трампа. 

Пряма мова: "Пропозиція, висунута конгресменом Рорабейкером, полягала в тому, що Ассанж встановлює джерело публікацій про вибори 2016 року в обмін на певну форму помилування".

Теми: ТрампСШАвибори


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