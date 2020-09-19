Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп готов помиловать Ассанжа, если он найдет причастных к атаке на Демократическую партию

Суббота, 19 сентября 2020, 00:40
Трамп готов помиловать Ассанжа, если он найдет причастных к атаке на Демократическую партию

Президент США Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он расскажет подробности хакерской атаки на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году.

Источник: адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, сообщает Reuters

Детали: По словам адвоката, предложение о помиловании Ассанжа озвучили конгрессмен-республиканец Дейн Рорабейкер и Чарльз Джонсон, связанные с предвыборным штабом Трампа.

Прямая речь: "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабейкером, заключалась в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на определенную форму помиловании".

Что предшествовало: В феврале СМИ сообили, что Трамп обещал помиловать Ассанжа если он скажет, что Россия не ломала серверы США.

Напомним: 

  • Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. От республиканцев занять кресло в Белом дома будет пытаться действующий президент Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.
  • Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, серверы которого были взломаны.
  • В США идет расследование возможного вмешательства России в выборы.
  • Ассанж также получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
  • Он послал СМИ около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касалась расстрела мирных жителей.

Темы: ТрампСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Трамп
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: