Трамп готов помиловать Ассанжа, если он найдет причастных к атаке на Демократическую партию

Президент США Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он расскажет подробности хакерской атаки на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году.

Источник: адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, сообщает Reuters

Детали: По словам адвоката, предложение о помиловании Ассанжа озвучили конгрессмен-республиканец Дейн Рорабейкер и Чарльз Джонсон, связанные с предвыборным штабом Трампа.

Прямая речь: "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабейкером, заключалась в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на определенную форму помиловании".

Что предшествовало: В феврале СМИ сообили, что Трамп обещал помиловать Ассанжа если он скажет, что Россия не ломала серверы США.

Напомним: