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Трамп готов помиловать Ассанжа, если он найдет причастных к атаке на Демократическую партию

Суббота, 19 сентября 2020, 00:40

Президент США Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он расскажет подробности хакерской атаки на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году.

Источник: адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, сообщает Reuters

Детали: По словам адвоката, предложение о помиловании Ассанжа озвучили конгрессмен-республиканец Дейн Рорабейкер и Чарльз Джонсон, связанные с предвыборным штабом Трампа.

Прямая речь: "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабейкером, заключалась в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на определенную форму помиловании".

Что предшествовало: В феврале СМИ сообили, что Трамп обещал помиловать Ассанжа если он скажет, что Россия не ломала серверы США.

Напомним: 

  • Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. От республиканцев занять кресло в Белом дома будет пытаться действующий президент Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.
  • Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, серверы которого были взломаны.
  • В США идет расследование возможного вмешательства России в выборы.
  • Ассанж также получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
  • Он послал СМИ около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касалась расстрела мирных жителей.

Темы: ТрампСШАвиборы


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