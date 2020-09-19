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Російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню

Субота, 19 вересня 2020, 07:00
Російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 18 вересня, було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.

На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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