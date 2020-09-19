Российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 18 сентября, было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону наших позиций по подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковское - из крупнокалиберного пулемета. Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался.

На всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

Кроме того, неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировал неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь".