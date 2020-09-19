Фокін висловився про "загальну амністію" заради миру на Донбасі

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін переконаний, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.

Джерело: Фокін, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію. Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - що робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250, або навіть 300 тисяч".

Деталі: Фокін визнав, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія".

Проте він зауважив, що не говорив про те, що потрібно помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, чи помилувати садистів, які фотографували свої злочини.

Заступник голови делегації України в ТКГ зазначив, що під час війни на Донбасі було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні - понести покарання.

При цьому Фокін звернув увагу, що згідно з Конституцією України амністія оголошується законом, а закон про амністію не може бути прийнятий на всеукраїнському референдумі.

Фокін також нагадав, що свого часу Верховна Рада проголосувала закон про амністію: "І слово в слово я повторив те, що було в цьому законі. Але цей документ "зник", зникли всі спогади про цей документ, викреслені звідусіль, але пам'ять людська сильна, і люди пам'ятають, що голосували за цей закон, а тепер він "зник".

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