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Фокін висловився про "загальну амністію" заради миру на Донбасі

Субота, 19 вересня 2020, 11:19

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін переконаний, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.

Джерело: Фокін, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію. Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - що робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250, або навіть 300 тисяч".

Деталі: Фокін визнав, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія".

Проте він зауважив, що не говорив про те, що потрібно помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, чи помилувати садистів, які фотографували свої злочини.

Заступник голови делегації України в ТКГ зазначив, що під час війни на Донбасі було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні - понести покарання.

При цьому Фокін звернув увагу, що згідно з Конституцією України амністія оголошується законом, а закон про амністію не може бути прийнятий на всеукраїнському референдумі.

Фокін також нагадав, що свого часу Верховна Рада проголосувала закон про амністію: "І слово в слово я повторив те, що було в цьому законі. Але цей документ "зник", зникли всі спогади про цей документ, викреслені звідусіль, але пам'ять людська сильна, і люди пам'ятають, що голосували за цей закон, а тепер він "зник".

Нагадаємо:

  • 16 вересня 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проєкти законів про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей №5082, а також про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей №5081.
  • 16 вересня 2014 року ці закони були прийняті на закритому засіданні парламенту.
  • Так званий "закон про амністію" гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання  осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

Теми: ОРДЛОМінські угодивійнаДонбас


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