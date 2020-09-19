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Фокин высказался о "всеобщей амнистии" ради мира на Донбассе

Суббота, 19 сентября 2020, 11:19
Фокин высказался о всеобщей амнистии ради мира на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин убежден, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощение тех, кто убивал и совершал насилие.

Источник: Фокин, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, - что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч".

Детали: Фокин признался, что не представляет, как может выглядеть "выборочная амнистия".

Однако он отметил, что не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, или помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления.

Замглавы делегации Украины в ТКГ отметил, что во время войны на Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, а виновные - понести наказание.

При этом Фокин обратил внимание, что согласно Конституции Украины, амнистия объявляется законом, а закон об амнистии не может быть принят на всеукраинском референдуме.

Фокин также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала закон об амнистии: "И слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но этот документ "исчез", исчезли все воспоминания об этом документе, вычеркнутые отовсюду, но память человеческая сильна, и люди помнят, что голосовали за этот закон, а теперь он "исчез".

Напомним: 16 сентября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей №5082, а также об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей №5081.

16 сентября 2014 года эти законы были приняты на закрытом заседании парламента.

Так называемый "закон об амнистии" гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к криминальной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Темы: ОРДЛОМинские соглашениявойнаДонбасс
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