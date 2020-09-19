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У Києві зростає кількість заражень Covid-19 – ще 400 хворих, 8 людей померли

Субота, 19 вересня 2020, 11:44
У Києві зростає кількість заражень Covid-19 – ще 400 хворих, 8 людей померли

Минулої доби Covid-19 виявили у 400 мешканців столиці, померли 8 хворих. Десяткам киян знадобилася госпіталізація.

Джерело: дані РНБО, міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. Минулої доби вірус виявили в 400 людей".

Деталі: Станом на ранок 19 вересня у столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 312 киян.

Минулої доби у місті зафіксували ще 400 заражень та 8 летальних випадків.

Захворіли:

- 199 жінок віком від 18 до 83 років,

- 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв,

- 13 дівчат від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 12 медиків.

За словами Кличка, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші хворі знаходяться на самоізоляції.

Одужали за добу 86 людей. Всього коронавірус подолали 5828 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 82, в Оболонському — 57. Та в Дарницькому районі – 50 випадків.

 

Нагадаємо: 17 вересня зареєстрували ще 291 випадок захворювання на COVID-19 у Києві, вісім людей померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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