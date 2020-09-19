У Києві зростає кількість заражень Covid-19 – ще 400 хворих, 8 людей померли
Минулої доби Covid-19 виявили у 400 мешканців столиці, померли 8 хворих. Десяткам киян знадобилася госпіталізація.
Джерело: дані РНБО, міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. Минулої доби вірус виявили в 400 людей".
Деталі: Станом на ранок 19 вересня у столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 312 киян.
Минулої доби у місті зафіксували ще 400 заражень та 8 летальних випадків.
Захворіли:
- 199 жінок віком від 18 до 83 років,
- 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв,
- 13 дівчат від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 12 медиків.
За словами Кличка, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші хворі знаходяться на самоізоляції.
Одужали за добу 86 людей. Всього коронавірус подолали 5828 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 82, в Оболонському — 57. Та в Дарницькому районі – 50 випадків.
Нагадаємо: 17 вересня зареєстрували ще 291 випадок захворювання на COVID-19 у Києві, вісім людей померли.